FC Barcelona : Lionel Messi vor Cristiano Ronaldo: IFFHS kürt besten Spieler des Jahrzehnts

Nachdem Lionel Messi in den vergangenen Tagen vor allen Dingen durch die Enthüllung seines Mega-Vertrags in Erscheinung trat, wurde er am Montag mal wieder mit einem Preis ausgezeichnet – und setzte sich damit gegen Dauerrivale Cristiano Ronaldo durch.

Die International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) zeichnete Messi zum besten Spieler des Jahrzehnts (2011-2020) aus. An der Abstimmung nahmen 150 Mitglieder, die auf dem ganzen Globus verteilt sind, teil. Das Ergebnis sei bis zum Ende spannend geblieben, heißt es in dem dazugehörigen Statement.