FC Barcelona : Lionel Messi zieht an Suarez vorbei – und schließt zu Cristiano Ronaldo auf

Der FC Barcelona hat eine gute Reaktion auf das enttäuschende 1:1 gegen Cadiz gezeigt und am Mittwochabend seine Nachholpartie gegen Elche gewonnen. Mann des Tages war einmal mehr Leo Messi.

Der argentinische Superstar schnürte gegen Elche einen Doppelpack (48., 68.). Zunächst traf er nach einem Doppelpass mit Martin Braithwaite, dann verwandelte er nach einer herausragenden Vorarbeit von Frenkie de Jong und einem Dribbling im gegnerischen Strafraum.

Für Messi waren es die Saisontore 17 und 18 in der Primera Division. Damit führt der sechsfache Weltfußballer die Torschützenliste nun alleine an. Zuvor hatte er sich den Platz an der Sonne mit seinem langjährigen Mitspieler und Freund Luis Suarez (16 Tore, Atletico Madrid) geteilt.