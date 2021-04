FC Barcelona : Lionel Messi zu PSG? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Französisch lernt"

"Ich kann mit nicht vorstellen, dass er Französisch lernt und in der Kälte von Paris spielt", sagte der ehemalige Trainer der Furia Roja (1992 bis 1998) und Vereinstrainer von unter anderem Atletico Madrid, Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona.

Messis Vertrag bei Barça läuft am Saisonende aus. Nach über 20 Jahren in Barcelona. Clemente glaubt nicht, dass der sechsfache Weltfußballer seine Brücken abbrechen will.

"Er hat sein ganzes Leben dort verbracht und seine Familie fühlt sich sehr wohl. Ich war in Serbien, in Kamerun und in Libyen", so Clemente gegenüber der Fachzeitung SPORT. "Er hat viele Verbindungen nach Barcelona."