FC Barcelona : Liverpool und Barça umgarnen Marcus Rashford

Das United-Eigengewächs ist unter Ralf Rangnick nicht gesetzt, der Interimstrainer verbannte Rashford erst in dieser Woche im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atletico Madrid erneut auf die Bank. "Zunächst ging es auch um frische Beine und auch darum, mit einem hohen Maß an Aggression und Energie zu spielen", erläuterte Rangnick seine Entscheidung.

Rashford soll sich momentan ernsthaft Gedanken über seine Zukunft machen. Sein Vertrag läuft 2023 aus, United kann ihn via Option um eine weitere Saison verlängern. Für den 24-Jährigen wäre im Sommer also in jedem Fall eine Ablöse fällig, was ihn grundsätzlich durch das Barça-Raster rutschen lässt.