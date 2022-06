FC Barcelona Louis van Gaal lobt: Frenkie de Jong ist 112 Millionen wert

Louis van Gaal hat eine Lanze für Frenkie de Jong gebrochen. "Frenkie bringt der Mannschaft zusätzliche Qualität und ist deshalb 112 Millionen Euro wert", erklärte der Bondscoach laut der Sporttageszeitung AS auf Nachfragen zu dem Mittelfeldspieler.

Die CIES-Studie wertet nicht nur sportliche Leistungen aus, sondern preist auch auch Alter des Spielers und die Restlaufzeit des Vertrags – Frenkie de Jong ist mit 25 im besten Fußballeralter und noch bis 2026 an Barça gebunden - in den Transferwert der Spieler ein.

Manchester United, wo mit Erik ten Hag de Jongs Ex- Förderer aus Ajax-Zeiten neuer Cheftrainer wird, ist an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers interessiert. United soll bisher 60 Millionen Euro plus 10 Mio. Boni bieten. Richtet sich Barça bei der Bewertung seines Spielers nach der CIES-Studie, müssten die Red Devils noch eine deutliche Schippe drauflegen.