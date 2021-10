FC Barcelona : Louis van Gaal: "Wenn es bei Barça schlecht läuft, schaut man immer auf die Ausländer"

Eigentlich standen Fragen zum WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar am Montag (20.45 Uhr) auf der Tagesordnung. Einer der Reporter befragte Louis van Gaal während der Pressenkonferenz jedoch nach der aktuellen Situation beim FC Barcelona. Dann holte der 70-Jährige zum Rundumschlag gegen seinen Ex-Verein aus.

"Wenn alles gut läuft und man großartige Leistungen bringt, wie es Frenkie de Jong in den letzten zwei Jahren getan hat, dann gibt es keinen Grund zur Sorge", nahm van Gaal den ersten seiner beiden Landsleute, die in Barcelona beschäftigt werden, in Schutz. "Aber wenn es schlecht läuft, schaut man in Barcelona auf die Ausländer. Und dieser Fall trifft auf den Trainer zu."