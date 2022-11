Luis Enrique: "Lionel Messi ist der beste Spieler der Geschichte"

"Leo ist ein einzigartiger Spieler, das habe ich immer gesagt", betonte Enrique auf Twitch über den siebenfachen Weltfußballer. Messi hatte Enrique zuvor in einem Interview gelobt und erklärt, er habe den Abschied des Coachs von Barça 2017 verhindern wollen.

Enrique freut sich über die wohlwollenden Worte von Lionel Messi. "Wenn ich ihm etwas mitgeben konnte, und er scheint in einem Interview darüber gesprochen zu haben, dann ist mein Ziel erreicht", erklärt der 52-Jährige.

Spielern etwas zu vermitteln, sei grundsätzlich das Ziel seiner Arbeit. "Und wenn der beste Spieler der Geschichte darüber spricht, dann kann man sich vorstellen, was das für mich bedeutet", so Enrique weiter.

Enrique und Leo Messi: Es gab einen Streit

Eitel Sonnenschein herrschte zwischen Enrique und Messi in den drei gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona nicht immer. In der ersten Saison regte sich La Pulga darüber auf, dass er in einem Pflichtspiel nicht von Beginn an ran durfte.