Primera Division Luis Enrique singt Loblied auf Barça-Juwel: "Schwer, sich nicht in Gavi zu verlieben"

In Spanien verzaubert momentan nur einer die Massen. Gavi hat während den Spielen in der Nations League eindrucksvoll gezeigt, wieso ihm viele Experten eine Weltkarriere prophezeien. Auch Luis Enrique ist schwer angetan.

Vier Spiele hatte die spanische Nationalmannschaft in der zurückliegenden Länderspielperiode zu absolvieren. In drei davon erhielt Gavi ein Mandat in der Startelf. Und selbst wenn er wie gegen Tschechien (2:0) nur für die letzte halbe Stunde eingewechselt wird, drückt der Shootingstar dem Spiel seinen Stempel auf.

"Er ist ein ausbrechender Vulkan. Es ist schwer, sich nicht in Gavi zu verlieben. Heute ist er herausgekommen und hat sich wieder bewiesen", schwärmte Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique über Gavi.

Den Youngster des FC Barcelona hatte er vor dem Spiel gegen Tschechien noch etwas zurechtgewiesen und gesagt, dass er noch viel lernen müsse. Klar, immerhin ist Gavi erst 17 Jahre alt. Enrique kommentierte dazu: "Er weiß schon, worum es geht. Er nimmt alles schnell auf."