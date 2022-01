FC Barcelona : Luis Enrique stellt Ez Abde Spanien-Debüt in Aussicht

Kurz nachdem sich Abdessamad Ezzalzouli, genannt Ez Abde, gegen Marokko und für eine Karriere bei der spanischen Nationalmannschaft entschieden hat, klopft plötzlich Luis Enrique in aller Öffentlichkeit an die Tür des Youngsters vom FC Barcelona.

Wenn die spanische Nationalmannschaft im März das nächste Mal zusammenkommt, könnte Ez Abde erstmals Teil des Kaders sein. "Wenn er Spanier ist, können sie alle kommen und es ist eine Option. Er hat sich entschieden, in der spanischen Nationalmannschaft zu spielen, und das ist immer eine gute Nachricht", sagte Nationaltrainer Luis Enrique bei Vamos.

Ez Abde würde momentan eigentlich mit der marokkanischen Fußballauswahl am Afrika-Cup in Kamerun teilnehmen, hat sich aber im letzten Moment gegen eine Karriere bei den Löwen vom Atlas entschieden. Vorgezeichnet ist der Weg des 20-Jährigen in Spanien aber noch nicht.