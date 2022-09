Spanische Nationalmannschaft Luis Enrique stellt WM-Teilnahme von Barça-Juwel Ansu Fati infrage

Der spanischen Nationalmannschaft gehörte Ansu Fati im vergangenen Länderspielblock nicht an. Trainer Luis Enrique betont, dass er erst mal abwarten möchte, wie sich der Shootingstar des FC Barcelona nach seinen zahlreichen Verletzungen entwickelt.

"Diejenigen, die dieses Mal nicht dabei waren, kennen mich sehr gut und wissen, dass sie zurückkommen können", drückte Enrique nach. Fati hatte fraglos eine schwierige Saison, in der er aufgrund von verschiedenen Verletzungen kaum zum Einsatz gekommen war.

Ansu Fati musste die jüngsten Spiele der spanischen Nationalmannschaft von der heimischen Couch aus verfolgen. Luis Enrique verzichtete für die Begegnungen in der Nations League auf den 19-Jährigen, bei dem sogar noch offen ist, ob er mit zur Weltmeisterschaft fahren darf.

In der laufenden Runde stand Fati beim Gruppenspiel in der Champions League gegen Viktoria Pilsen (5:1) erst einmal in der Startelf. Er müsse Fati regelmäßig bei Barça spielen sehen, sagte Enrique. Und da gibt es derzeit eben nicht viel zu sehen.