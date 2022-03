FC Barcelona : Lukratives Angebot: Barça drängt Ronald Araujo zur Entscheidung

Der FC Barcelona hat in der vergangenen Zeit deutlich gemacht, dass er den Vertrag mit Ronald Araujo verlängern möchte. Dem Innenverteidiger soll nun ein Angebot vorliegen, das er entweder annimmt oder im Sommer verkauft wird.

Der Vertragspoker zwischen dem FC Barcelona und Ronald Araujo geht offenbar in die entscheidende Phase. Dem Catalunya Radio zufolge hat Barça dem 23-Jährigen ein Angebot unterbreitet, das seiner Leistung sowie den derzeitigen wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins entspricht.

Die Offerte, so heißt es in der Meldung, stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber Araujos aktuellen Gehaltsbezügen dar. Sein Salär würde sich dem Bericht nach zu urteilen fast verdreifachen. Mehr kann und will sich Barça offenbar nicht leisten.

