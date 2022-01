FC Barcelona : Luuk de Jong: Barça-Abgang endgültig vom Tisch

Der Niederländer verbuchte in den letzten vier Pflichtspielen drei Tore und stand auch am Wochenende in Alaves wieder in der Startelf. Den entscheidenden Treffer beim knappen 1:0-Sieg erzielte jedoch Nachnamensvetter und Landsmann Frenkie de Jong.

Stürmer de Jong hatte in der jüngeren Vergangenheit deutlich gemacht, dass er die Saison gerne bei den Azulgrana zu Ende spielen möchte. Dem Wunsch des 31-Jährigen wird nun offenbar entsprochen.