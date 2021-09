FC Barcelona : Luuk de Jong: Barça zahlt nicht sein volles Gehalt

Luuk de Jong (31) kam am Deadline Day der Sommer-Transferperiode neu vom FC Sevilla zum FC Barcelona. In Sachen Gehalt präsentierte sich Barça offenbar als harter Verhandlungspartner.

Barcelona gab am letzten Transfertag seinen Topverdiener Antoine Griezmann (über 30 Millionen Euro Jahresgage) an Atletico Madrid ab, als Ersatz kam Luuk de Jong per Leihbasis vom FC Sevilla.

Der niederländische Nationalstürmer verdient nicht annährend so viel wie Griezmann. Und doch muss Barça nicht das volle Gehalt des 31-Jährigen zahlen.