FC Barcelona Luuk de Jong im zweiten Anlauf nach Mittelamerika?

Die Wege von Barça und Luuk de Jong werden sich in wenigen Wochen trennen. Wie es mit dem Niederländer weitergeht, ist noch offen. PSV Eindhoven bemüht sich um eine Rückkehr des Stürmers. Ein Lockruf erhält de Jong auch aus Mittelamerika.

Luuk de Jong verdient laut der Sporttageszeitung AS knapp fünf Millionen Euro brutto pro Jahr und wäre damit deutlich günstiger als Cavani zu haben. Allerdings müsste Toluca für den niederländischen Nationalstürmer eine Ablösesumme einplanen.

Luuk de Jong hat nach Informationen des mexikanischen Sportsenders Univision Deportes Network (TUDN) das Interesse von Deportivo Toluca geweckt. Der dreifache mexikanischen Meister sieht in dem kopfballstarken Angreifer angeblich eine geeignete Alternative zu Edinson Cavani.

De Jongs Anschlussvertrag beim FC Sevilla nach Ende der Barça-Leihe am 30. Juni 2022 läuft noch bis 2023. Sportdirektor Monchi fordert dem Vernehmen nach mindestens 5 Millionen Euro Transferentschädigung für den hochgewachsenen Mittelstürmer.

Luuk stand bereits 2019 auf der Wunschliste von mexikanischen Vereinen, damals entschied er sich aber für einen Wechsel von PSV Eindhoven zum FC Sevilla. Eindhoven würde den 31-Jährigen zur neuen Spielzeit gerne zurückholen.

De Jong müsste aber im Vergleich zu seinem derzeitigen Salär aller Voraussicht nach Einbußen in Kauf nehmen. Allerdings wäre regelmäßige Spielpraxis in der Eredivisie und Europa wohl mit besseren Aussichten verbunden, sich erfolgreich bei Nationalcoach Louis van Gaal um ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu bewerben.

Zuletzt wurde de Jong vom Bondscoach nicht berücksichtigt. In den Testspielen gegen Dänemark und Deutschland und an den ersten beiden Spieltagen der Nations League fehlte der Noch-Barça-Stürmer im Kader.