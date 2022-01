FC Barcelona : Luuk de Jong nutzt seine Chance – Memphis der Leidtragende?

Luuk de Jong stand in der Supercopa de Espana gegen Real Madrid zum dritten Mal in Folge in der Startelf, wie schon zuvor gegen RCD Mallorca und den FC Granada nutzte der hochgewachsene Niederländer seine Chance und erzielte sein drittes Tor in Folge.

Offenbar hat der ehemalige Gladbacher Xavi von sich überzeugt. Laut Mundo Deportivo steht de Jong nicht mehr auf der Winter-Abschussliste. De Jong, der seit dem Sommer vom FC Sevilla an die Katalanen ausgeliehen ist, überzeugt Xavi aber nicht nur durch seine Tore, sondern durch die tadellose Einstellung und gute Anpassung an die Mannschaft.