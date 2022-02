FC Barcelona : Luuk de Jong überrascht Barça-Trainer Xavi

"Im Prinzip steht er mehr im Mittelpunkt als ich dachte", sagte Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Playoff-Hinspiel in der Europa League gegen den SSC Neapel (Donnerstag, 18.45 Uhr). In der Schärfe seiner Aussage ruderte der Barça-Trainer aber dann doch etwas zurück.

Mit vier Toren seit Jahresbeginn ist Luuk de Jong in aller Munde. Der Stürmer, der den FC Barcelona im Januar eigentlich frühzeitig verlassen sollte, rettete seinem Team beispielsweise im Derby gegen Espanyol durch seinen Treffer zum 2:2-Ausgleich in letzter Sekunde einen Punkt.

Angesichts des Trainingsfleißes, den de Jong jeden Tag zeige, sei Xavi nicht überrascht, dass der Niederländer eine gute Rolle spiele. "Luuk trainiert wie ein Wahnsinniger, er macht das wunderbar. Er hilft uns und wird uns helfen. Er ist in der Lage, in den Strafraum zu gehen, gut abzuschließen oder Bälle in Strafraumnähe abzulegen."

Mit einem de Jong in der Startelf ist gegen Napoli allerdings nicht zu rechnen. Ob Ferran Torres erneut auf der Neun zum Einsatz kommen oder Pierre-Emerick Aubameyang in die Sturmmitte rücken wird, ließ Xavi derweil offen. Auf der Bank wäre da ja noch ein de Jong, der in den Schlussminuten noch mal Akzente setzen könnte.