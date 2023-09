"Mach mir Sushi!" Ex-Barça-Star Andres Iniesta hinterlässt Schandfleck in Japan

"Wir hatten einen Vertrag mit der Managementfirma, die uns für die Verwaltung des Iniesta-Fanclubs und des offiziellen YouTube-Kanals verklagt hatte, aber als wir die Tür öffneten, hielten sie sich nicht nur nicht an das, was im Vertrag stand, sondern wir konnten nicht einmal Kontakt aufnehmen", sagt ein Sprecher der Werbefirma.

Wenige Wochen nach seinem freiwilligen Ausscheiden bei Vissel Kobe kommt heraus, dass offenbar nicht jeder begeistert von Andres Iniesta war respektive ist. Laut dem japanischen tweetsoku.com hinterließ der inzwischen 39 Jahre alte Fußballer, der zum Emirates Club übersiedelte , in Japan einen Schuldenberg in Höhe von einer Million Euro.

Ex-Barça-Star Andres Iniesta heute vor Kurzem in den Vereinigten Arabischen Emiraten an - Foto: mooinblack / Shutterstock.com

Mitarbeiter schießt hart gegen Andres Iniesta

Iniesta sei teilweise zwei Wochen lang nicht zu erreichen gewesen, selbst vor wichtigen Pressekonferenzen, die schon lange angesetzt waren. Die Werbefirma, deren Name nicht bekannt wird, war stattdessen damit beschäftigt, sich bei den Mitgliedern des Fanclubs zu entschuldigen als der eigentlichen Arbeit nachzugehen.

Das war aber noch nicht alles. Der anonym zitierte Mitarbeiter setzt zum Rundumschlag gegen Iniesta an: "Ein paar Stunden vor einer Pressekonferenz kam Iniesta in seinem Rolls-Royce Phantom in der Werbeagentur an und das Erste, was er sagte, war: 'Ich habe Hunger, bitte mach mir Sushi!' Seine arrogante Art zu sprechen schien anders zu sein als das ritterliche Image, das er zuvor hatte. Er war der Meinung, dass nur Führungskräfte in den Sitzungssaal gelassen werden sollten."

