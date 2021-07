FC Barcelona : Macht Barça Tottenham einen Strich durch die Transfer-Rechnung?

Die argentinische Nationalmannschaft gewann in diesem Jahr nach 1993 endlich mal wieder die Copa America. Innenverteidiger Christian Romero gehörte dabei zu den Eckpfeilern des Erfolgs, was ihm das Interesse diverser Klubs einbrachte. Mit den Tottenham Hotspur soll er sich in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Der FC Barcelona meldet nun ebenfalls Interesse an.