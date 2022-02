FC Barcelona : Macht Gerard Pique wirklich Schluss? Das steckt dahinter

Gerard Pique will trotz seiner mittlerweile 35 Jahre noch nicht mit dem Fußball aufhören. Der Sport zufolge befindet sich der Abwehrchef des FC Barcelona in einer körperlich sehr guten Verfassung, ist motiviert und denkt daher keineswegs an seinen Renteneintritt.

"Es sieht so aus, als ob er noch ein paar Jahre spielen wird", weiß das Barça-nahe Sportblatt zu berichten. "Wenn die Mannschaft eine gute Dynamik hat und es ihm Spaß macht, besteht kein Zweifel daran, dass er diese Saison und mindestens eine weitere bei Barcelona bleiben wird."