Wird Barça-Profi Ronald Araujo zum teuersten Verteidiger aller Zeiten?

Ohne einen WM-Einsatz machte sich Ronald Araujo auf die Heimreise zum FC Barcelona. Dort wird er mit einem spektakulären Gerücht konfrontiert, das ihn mit dem FC Liverpool in Verbindung bringt.

Beim FC Barcelona könnte ein spektakuläres Angebot für Ronald Araujo eingehen. Nach Informationen von Futbol Total meldet der FC Liverpool Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 23-Jährigen an – und soll bereit sein, ein Rekordangebot abzugeben.

Noch in diesem Winter, so heißt es, wollen die Reds 120 Millionen Euro für Araujo bieten. Der hatte seinen Vertrag in Barcelona nach zähen Verhandlungen erst vor einem halben Jahr langfristig bis 2026 verlängert.

Angesichts dieser Mondsumme würde Araujo zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten avancieren. Den Rekord hält seit drei Jahren Harry Maguire, der seinerzeit für 87 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt war.

Araujo hat voller Enttäuschung mit ansehen müssen, wie Uruguay in der Gruppenphase ausschied. Der Defensivspezialist war trotz einer schweren Verletzung angereist und hatte gehofft, sein WM-Debüt geben zu können.