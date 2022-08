Benefizspiel gegen ManCity Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem letzten Treffer für Barça?

In der ersten Hälfte ging Manchester völlig überraschend durch Julian Alvarez ('21) in Führung. Ein Vorsprung konnte in diesem Match jedoch immer nur kurz verteidigt werden. In der 29. Minute führte Pierre-Emerick Aubameyang den 1:1-Pausenstand herbei.

Für Auba könnte es der letzte Treffer im Trikot der Katalanen gewesen sein. Der Gabuner steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Am Donnerstag kam es zu wiederholten Verhandlungen, eine Einigung soll nah sein. Geht der Deal über die Bühne, kehrt der Ex-Arsenal-Stürmer nach nicht einmal acht Monaten in LaLiga zurück nach London.