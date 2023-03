"Man weiß nie": Frenkie de Jong heizt United-Gerüchte wieder an

Im Anschluss an den sehr spät gewonnen Clasico gegen Real Madrid (2:1) herrscht beim FC Barcelona bereits Meisterstimmung. Bis die Worte von Frenkie de Jong für Verwirrung sorgten.

Das niederländische Ziggo Sport wollte es genau wissen und hakte beim 25-Jährige nach, ob er noch in diesem Sommer nach Manchester United wechseln werde.

"Nein, das glaube ich nicht", antwortet de Jong im ersten Schwung, fügt dann aber an, was man bei Barça nicht unbedingt gerne hören wird: "Man weiß natürlich nie. Aber ich bin sehr glücklich in Barcelona."