Manchester United dachte über Memphis Depay nach – und holte lieber Weghorst

Memphis Depay (28) wechselte in der vergangenen Woche vom FC Barcelona zu Atletico Madrid. Manchester United dachte offenbar auch über eine Verpflichtung des Niederländers nach.

Nach Informationen von The Athletic wurde in der Chefetage des englischen Rekordmeisters eine Winter-Verpflichtung Memphis' ernsthaft in Betracht gezogen. Die Bosse und Trainer Erik ten Hag entschieden sich aber letztendlich gegen Depay.

Der 28-Jährige spielte bereits von Sommer 2015 bis Januar 2017 im Old Trafford, schaffte aber weder unter seinem Landsmann Louis van Gaal noch dessen Nachfolger Jose Mourinho den großen Durchbruch in der Premier League nicht. Bei Olympique Lyon spielte sich Memphis in der Folge ins Rampenlicht.

2021 schlug der FC Barcelona zu und verpflichtete den niederländischen Nationalstürmer ablösefrei auf Wunsch des damaligen Trainers Ronald Koeman. Nach der Entlassung Koemans sank Depays Standing jedoch deutlich. Zuletzt war er nur noch Stürmer Nummer 6 unter Xavi.