Barça erhält Anfrage für Edeljoker Ansu Fati

Ansu Fati (20) spielt beim FC Barcelona aktuell nur die zweite Geige in der Offensivabteilung. Manchester United macht sich daher offenbar Hoffnungen, das Ausnahmetalent von einem Wechsel in die Premier League zu überzeugen.

Der englische Rekordmeister hat Ansu Fati laut der Zeitung Sport als Transferziel für die neue Saison auf seine Liste gesetzt. Die Red Devils haben ihr Interesse dem Sportblatt zufolge bereits bei Barça hinterlegt.

Die Verantwortlichen der Katalanen gehen bisher nicht auf das Werben der Engländer ein, aktuell sind Verhandlungen tabu. Die nächsten Monate sollen abgewartet werden. Nach langwierigen Verletzungen ist Ansu Fati noch nicht der Alte, unter Xavi Hernandez (43) muss sich der 20-Jährige in der laufenden Spielzeit mit einer Reservistenrolle anfreunden.

Ansu Fati kam bisher zwar in jeder der 19 Liga-Partien 2022/23 zum Einsatz, allerdings stand er nur achtmal in der Startelf, nur einmal durfte er über 90 Minuten ran. Gemessen an seiner Liga-Nettospielzeit von 762 Minuten sind drei Tore und drei Vorlagen eine ordentliche Bilanz, doch das Eigengewächs strebt nach mehr Einsatzzeit.