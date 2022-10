Marc-Andre ter Stegen: Gerücht um Wechsel in die Premier League

Der FC Barcelona kann momentan auf einen Marc-Andre ter Stegen in absoluter Topform setzen. Das spült ihn bei anderen Klubs auf die Wunschliste.

Marc-Andre ter Stegen könnte den FC Barcelona in Richtung Premier League verlassen. Wie das französische Portal Jeunesfooteux berichtet, möchte Tottenham Hotspur mit Blickrichtung kommende Saison einen Torhüter mit großem Namen verpflichten.

Antonio Conte soll ter Stegen zu eine der Prioritäten erklärt haben. Das Portal spekuliert, dass ter Stegen im Falle eines guten Angebots Barcelona verlassen könnte. Der 30-Jährige war in der vergangenen Saison nicht von Kritik befreit, trumpft in der neuen Runde aber wieder in gewohnter Form auf.

In der spanischen Meisterschaft ist ter Stegen inzwischen seit 534 Minuten ohne Gegentor, und stellte damit einen neuen persönlichen Rekord auf. Bisher hat sich der gebürtige Gladbacher stets tief verbunden mit Barça gezeigt und während des ersten Schubs der Corona-Pandemie sogar einen Gehaltsverzicht vereinbart.