FC Barcelona : Marc-Andre ter Stegen reagiert auf Kritik: "Manche wissen mehr als ich"

"Manche Leute wissen mehr als ich. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, wenn ich nicht in guter Form wäre, würde ich nicht auf dem Platz stehen", wehrte sich ter Stegen während der Pressekonferenz vor dem Playoffrückspiel in der Europa League gegen den SSC Neapel (Donnerstag, 21 Uhr).

Und weiter: "Ich habe eine große Verantwortung. Ich bin gut in Form, ich fühle mich gut. Die Mannschaft ist auch gut in Form und ich werde mein Bestes geben. Bei manchen Gelegenheiten werde ich gut abschneiden, bei anderen nicht so gut. So ist der Fußball. Ich trainiere, um in jedem Spiel hundert Prozent zu geben."

In Neapel wird es auch auf ter Stegen ankommen, der seinen Kasten nach dem 1:1 im Hinspiel unbedingt sauber halten möchte. Ungeachtet des Ausgangs der Entscheidungspartie sieht ter Stegen Barça unter Xavi Hernandez generell wieder auf einem guten Weg.

Die Identität des Vereins sei wieder auf dem Platz zu erkennen, sagte ter Stegen, der präzisiert: "Die jungen Spieler lernen gerade, wie es ist, so wichtige Spiele mit wenig Spielraum zu bestreiten. Wir versuchen, alles zu gewinnen. Wir machen einen Schritt nach vorne und haben uns in vielen Bereichen verbessert. Ich bin mit der Leistung aller zufrieden."