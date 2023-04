Marc-Andre ter Stegen schreibt Geschichte – Xavi: "Er ist außergewöhnlich"

Ter Stegen stellt damit ehemalige Größen seiner Zunft wie Portos Vitor Baia (Saison 1991/92) oder Chelseas Petr Cech (2004/05) in den Schatten. Beide kamen in dieser Phase des Spieljahres auf zehn Gegentore.

Bei noch acht ausstehenden Spielen und 30 absolvierten Partien hat ter Stegen in der Liga erst neun Gegentore kassiert. Laut dem Twitter-Profil Mister Chip ist er der erste Torhüter in der Geschichte der sieben großen Ligen, der in dieser Phase der Saison weniger als zehn Gegentore kassiert hat.

Der FC Barcelona besiegte Atletico Madrid am Sonntag mit 1:0. Mal wieder also hielt Marc-Andre ter Stegen seinen Kasten sauber, ließ kein Gegentor zu. Inzwischen stellt sich die legitime Frage: Ist der Mönchengladbacher wieder der beste Torwächter der Welt?

Barça-Trainer verblüfft: "Das ist nicht normal"

"Es ist nicht normal, in 30 Spielen neun Tore kassiert zu haben. Das ist nicht normal", sagte Barça-Trainer Xavi Hernandez, als er zum herausragenden ter Stegen befragt wurde. "Es ist ein Zeichen dafür, dass wir in der Defensive einen guten Job machen. Das wird uns jetzt und in Zukunft viel bringen."

Ter Stegen ist außerdem einer der effizientesten Torhüter auf dem europäischen Kontinent. In der Differenz zwischen erwarteten und erzielten Toren hätte der 30-Jährige laut Opta-Daten in LaLiga fast sieben Tore mehr kassieren müssen. Das ist der fünftbeste Wert in den fünf großen Ligen.

"Ich habe sehr viel Vertrauen. Er ist zielstrebig, er ist außergewöhnlich, er ist eine Garantie. Auch die Abwehrreihe hat sich stark verbessert", so Xavi. "Ich sage immer, dass er zu den drei besten Torhütern der Welt gehört, und für das, was wir spielen wollen, ist er der Beste."