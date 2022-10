Marc-Andre ter Stegen zollt dem FC Bayern Respekt

Marc-Andre ter Stegen ist enttäuscht über das Aus in der Champions League - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona kassierte gestern Abend in der Champions League seine zweite Pleite gegen den FC Bayern (0:3). Barça-Keeper Marc-Andre ter Stegen (30) begründete die Niederlage größtenteils mit dem zuvor feststehenden Vorrundenaus.

Insbesondere, wenn der Gegner diesen Schwung zu nutzen weiß. Im Gegensatz zum schmeichelhaften Hinspiel, das die Bayern mit 2:0 für sich entscheiden konnten, war der deutsche Rekordmeister gestern größtenteils überlegen, was Ter Stegen nicht verkennt. "Die Niederlage geht in Ordnung. Sie hatten die Sicherheit und Ruhe, für sie war alles geregelt – und wir kamen nicht ins Spiel."

Inter Mailand gewann seine Partie am frühen Abend gegen Viktoria Pilsen (4:0) und stand deshalb schon vor dem Anpfiff im Camp Nou als uneinholbarer Zweiter der Gruppe C im Achtelfinale der Königsklasse. Der FC Bayern zog sein Ticket für die K.o.-Runde als Spitzenreiter bereits nach dem 4. Spieltag.

Nach dem Aus in der Champions League fand der Nationaltorhüter noch positive Worte für seine Mannschaft. "Vor allem in der Liga sind wir auf einem Weg, von dem wir uns hoffentlich nicht abbringen lassen."Barça belegt in der Primera Division momentan den zweiten Rang hinter Real Madrid. Lediglich drei Punkte trennen die Dauerrivalen voneinander.