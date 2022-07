Primera Division Marc-Andre ter Stegen: Verwirrung um möglichen Barça-Abgang

In einer durchwachsenen Saison, in der auch Marc-Andre ter Stegen nicht immer Höchstleistungen darbot, war schon des Öfteren über einen möglichen Verkauf des DFB-Keepers spekuliert worden. Denn bekannt ist, dass der wirtschaftlich schwer angeschlagene FC Barcelona weiterhin auf Verkäufe angewiesen ist.

Die Sport hält dagegen. "Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein", schreibt das Blatt über die Behauptungen, die über ter Stegen aufgestellt worden sind. Weder die sportliche Leitung noch der Trainerstab um Xavi Hernandez denken an einen Abgang des 30 Jahre alten Ballfängers.

Barça habe vollstes Vertrauen in ter Stegen und sei überzeugt davon, dass er in der kommenden Saison auf sein altes Leistungsniveau zurückkehren wird. Für den Fall, dass Barça tatsächlich keinen Starspieler verkaufen kann, zieht der Vorstand bereits die Aktivierung eines dritten Finanzhebels in Betracht, der etwa 100 Millionen Euro einbringen würde.