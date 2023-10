Marc-Andre ter Stegen wendet sich nach Clasico-Pleite an die Barça-Fans

Der FC Barcelona musste sich am Samstag Real Madrid geschlagen geben. Zwei Tage nach dem verlorenen Clasico meldete sich Marc-Andre ter Stegen (31) zu Wort.

Barça ging im Duell gegen den Erzrivalen Real Madrid früh durch Ilkay Gündogan in Front (6.), verpasste aber in der Folge eine seiner zahlreichen Chancen zu nutzen, um die Führung auszubauen. Im zweiten Durchgang kippte die Partie zugunsten der Gäste, Jude Bellingham sorgte mit einem Doppelpack (68., 90. +2) für den Auswärtssieg des Rekordmeisters.

"Ein enttäuschendes Ergebnis, wir haben das Spiel in den letzten Minuten verloren", analysierte Marc-Andre ter Stegen am Montag die bittere Niederlage in Barcelonas Ausweichstadion Montjuic. Jetzt müsse man sich ausruhen "und noch stärker zurückkommen", fordert der deutsche Nationaltorhüter.

Für Barça, das nach der Niederlage auf den vierten Platz der Premiere Division abrutschte, steht die nächste Aufgabe am kommenden Samstag an. Die Katalanen sind zu Gast bei den heimstarken Basken von Real Sociedad. La Real belegt derzeit den fünften Tabellenplatz, könnte mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an den spanischen Meister heranrücken.

