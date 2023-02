Kampf um DFB-Tor: Marc-Andre ter Stegen mit klarer Ansage

Marc-Andre ter Stegen will auch in der Nationalmannschaft Stammtorhüter werden - Foto: / Getty Images

Dem kicker verriet der ehemalige Bundesligakeeper seine großen Ambitionen in Bezug auf die DFB-Auswahl. "Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer 1 zu sein: bei Barça, aber auch in der Nationalmannschaft. Und ich werde alles dafür tun, dass ich in der Position, die ich jetzt einnehme, meine maximale Leitung zeigen und dem Team helfen kann", versicherte ter Stegen.

Der gebürtige Gladbacher zeigt beim FC Barcelona seit Jahren starke Leistungen, ist unumstrittener Stammtorhüter und holte mit den Katalanen insgesamt 15 Titel. In der Nationalelf blieb ter Stegen dennoch nur die Nummer 2 hinter Neuer, der bei der WM 2022 keine glückliche Figur abgab und nach seinem Skiunfall noch mehrere Monate fehlen wird.

Bei der Heim-WM 2024 will ter Stegen zwischen den Pfosten stehen. "Das ist mein Ziel, natürlich, ich möchte auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler sein", erklärte der Goalie selbstbewusst.