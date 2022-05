Primera Division Marc Bartra: Pokalsieg mit Betis "mehr wert" als Titel mit Barça und BVB

"Ich hatte das Glück, alles auf Vereinsebene zu gewinnen, mit Barça und mit Dortmund. Aber mit Betis einen Titel zu holen, das Gefühl, das es gab, was wir an diesem Wochenende und bis jetzt sogar erlebt haben, auf den Straßen, die Menschen, das Glück, das wir ausgelöst haben … Das hat es zu etwas ganz Besonderem gemacht", berichtet der spanische Nationalverteidiger gegenüber Mundo Deportivo.

Der Trophäenschrank von Marc Bartra ist prall gefüllt. Mit dem FC Barcelona wurde er unter anderem fünfmal spanischer Meister und zweimal Champions-League-Sieger. Bei Borussia Dortmund stemmte er 2017 den DFB-Pokal in den Nachthimmel von Berlin.

Bartra: Von Espanyol über Barça und Dortmund nach Sevilla

Bartra war als Elfjähriger von Espanyol Barcelona in die Jugendabteilung des Stadtrivalen gewechselt und hatte zehn Jahre später den endgültigen Sprung zu den Profis des FC Barcelona geschafft. Nach 103 Pflichtspielen für die Blaugrana wechselte er 2016 zu Borussia Dortmund.

Wenige Monate nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund zog es Bartra zurück in spanische Gefilde. In der Winterpause 2017/2018 unterschrieb er bei Betis Sevilla, wo Bartra in der Innenverteidigung unter Trainer Manuel Pellegrini gesetzt ist.