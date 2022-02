FC Barcelona : Marc Cucurella öffnet sich für Barça-Rückkehr

Und deshalb macht Cucurella auch kein Geheimnis daraus, dass er es nur allzu gerne noch mal bei Barça probieren würde: "Sie haben mir die Chance nicht gegeben und nie erklärt, warum. Wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzukehren, wäre es etwas Besonderes, ich würde diesen Dorn loswerden."

Cucurella steht seit dieser Saison in Diensten von Brighton, das 18 Millionen Euro in den Transfer des Spaniers investierte. "Die Intensität der Premier League ist in anderen Ligen nur schwer zu erreichen. Es gibt Taktiken, aber sobald das Spiel beginnt, herrscht mehr Unordnung als in anderen Spielen in anderen Ligen", berichtet Cucurella über sein erstes Halbjahr auf der Insel.