FC Barcelona Marcos Alonso: Berater reist zu Gesprächen nach London - Barça will schnell Klarheit

Die Anzeichen auf einen Abschied von Marcos Alonso aus London verdichten sich offenbar. Der Berater des spanischen Nationalspielers soll in die englische Hauptstadt gereist sein.

Laut Mundo Deportivo sind Gespräche zwischen Alonso-Agent Fali Ramadani und den Chelsea-Verantwortlichen geplant. Nach Informationen von ESPN will der Berater Alonsos Zukunft klären.

Alonsos Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis 2023 gültig. Barça will laut MD "so schnell wie möglich" wissen, ob es realistische Chancen gibt, den einst bei Real Madrid ausgebildeten Außenverteidiger aus seinem Arbeitspapier herauszukaufen.

Sollte Chelsea Alonso die Freigabe verweigern, oder eine Ablösesumme aufrufen, die Barça zu hoch ist, könnten die Katalanen auf Javi Galán (Celta Vigo) umschwenken. Der 27-Jährige soll ebenfalls hoch in der Gunst von Barça-Coach Xavi stehen.