Marcos Alonso war schnell klar: Barça oder nix

Für Marcos Alonso stand schnell fest, dass er in diesem Sommer ausschließlich zum FC Barcelona wechseln wird.

Über die Gelegenheiten, wieder in die Serie A zu wechseln, sagte Alonso während einer Medienrunde am Montag: "Ich habe drei Jahre in Florenz verbracht, aber als das Angebot von Barça kam, habe ich mir keine anderen Angebote angehört."

Der Transfer, an dem Barça lange Zeit gearbeitet hatte, ging Anfang September über die Bühne. Da Alonso seinen Vertrag beim FC Chelsea aufgelöst hatte, musste Barça keine Ablöse entrichten.