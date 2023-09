Mark van Bommel erkennt bei Barça die Handschrift von Xavi: "Sie können die Champions League gewinnen"

Am Dienstag empfängt der FC Barcelona in der Champions League Royal Antwerpen. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, nicht nur für die Buchmacher, auch für Antwerpen-Trainer Mark van Bommel.

Van Bommel, der Antwerpen in der vergangenen Saison zur belgischen Meisterschaft und dem Pokalsieg coachte, kennt Barcelonas Trainer Xavi Hernandez (43) persönlich aus Spielertagen. Als der Niederländer 2005/06 eine Saison für Barça spielte, war auch Xavi Bestandteil des Kaders der Katalanen.

Der FC Barcelona besitze eine "hervorragende Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die ihre Gegner dominieren, und eine der besten Offensivreihen in Europa", so der frühere niederländische Nationalspieler, der seit Juli 2022 als Trainer von Royal Antwerpen arbeitet.

"Sie können die Champions League gewinnen, denn wenn man über die Champions League spricht, muss man über Barça sprechen", lobte der ehemalige Barça-Profi seinen Ex-Klub vor dem Aufeinandertreffen am Dienstagabend (21 Uhr).

Der 46-Jährige lobt die Arbeit seines ehemaligen Mannschaftskollegen als Barcelona-Trainer. "Wenn man Barça spielen sieht, erkennt man die Handschrift von Xavi", so van Bommel: "Nicht nur gegen Betis, sondern auch letzte Saison haben sie gezeigt, wie Barça unter Xavi ist."

Betis Sevilla kam zuletzt 0:5 in Barcelonas Ausweichstadion Montjuic unter die Räder. Mark van Bommel strebt ein besseres Ergebnis an. Allerdings wisse man, dass Barcelona "der härteste Gegner ist, den wir je hatten." Zudem starte man das erste Mal in der Champions League.

