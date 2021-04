FC Barcelona : Martin Braithwaite: "Barça hatte Recht mit seiner Einschätzung"

Braithwaite, der am vergangenen Wochenende mit der Copa del Rey seinen ersten Titel mit Barcelona gewann, glaubt, dass er die richtigen Fähigkeiten für die Blaugrana hat.

"Sie konnten sehen, dass mein Spiel das ist, was sie brauchen", so der Nationalstürmer. "Das haben sie mir auch gesagt. Und auch, dass ich die Einstellung habe, mit dem Druck in einem großen Verein umzugehen."

Vorerst wird Braithwaite nicht weiter zeigen können, warum ihn Barça geholt hat. Am Dienstag verkündeten die Katalanen, dass sich der Däne eine Knöchel-Verletzung zugezogen habe. Laut MARCA könnte der Stürmer für den Rest der Saison ausfallen.