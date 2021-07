FC Barcelona : Martin Braithwaite: Berater von Barça-Stürmer rastet wegen Wechselgerüchten aus

"Alles ist scheiße! All diese Gerüchte sind falsch", wettert Hasan Cetinkaya in der dänischen Zeitung BT. Der Berater von Martin Braithwaite ist außer sich, weil in der jüngeren Vergangenheit Gerüchte über seinen Klienten verbreitet wurden, die ihn mit einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers verbunden haben.

Staragent Jorge Mendes, der bei den Wolves großen Einfluss hat, soll sich federführend an dem Deal mit Braithwaite beteiligen. Cetinkaya schießt scharf gegen seinen Branchenkollegen.

"Jorge Mendes hat nichts mit Martin Braithwaite zu tun. Jorge Mendes hat keine Spieler bei Barcelona. Er kann sich auf die Wolves konzentrieren, aber ich kümmere mich um meine Spieler bei Barcelona."