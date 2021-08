FC Barcelona : Martin Braithwaite in Richtung Kritiker: "Ich rede lieber auf dem Spielfeld"

Die Spekulationen um seine Zukunft lassen Martin Braithwaite natürlich nicht unberührt. In den letzten anderthalb Jahren wurde der Stürmer des FC Barcelona oftmals über das normale Maß hinaus kritisiert. Entsprechend fällt auch seine Reaktion aus.

Martin Braithwaite war beim 4:2 gegen Real Sociedad der überragende Mann beim FC Barcelona. Im Nachgang des Spiels wurde der Stürmer nach seinem Doppelpack und einer Torvorlage zum Man of the Match gewählt. Genugtuung für den 30-Jährigen.

"Manche Leute reden gerne", twitterte Braithwaite am Montagmorgen. "Ich rede lieber auf dem Spielfeld." Diese Botschaft geht an alle Kritiker, die sich in den letzten anderthalb Jahren förmlich auf den Dänen eingeschossen hatten. Braithwaites Zukunft im Camp Nou ist derweil noch immer offen.

Obwohl er im ersten Meisterschaftsspiel sehr zu gefallen wusste, will Barça Braithwaite noch immer von der Gehaltsliste streichen.

Mit West Ham United sollen sich die Blaugrana bereits über einen Transfer einig sein. Gerüchteweise soll Braithwaite aber auf einen Wechsel zu Tottenham Hotspur hoffen, um dort Harry Kane nachfolgen zu können.