Primera Division Martin Braithwaite tritt nach Abgang gegen Barça nach

Zweieinhalb Jahre nach seinem überraschenden Wechsel zum FC Barcelona hat sich Martin Braithwaite einen neuen Arbeitgeber suchen müssen, den er auch gefunden hat. Kurze Zeit nach seinem Wechsel tritt der Stürmer noch mal nach. Im Visier: Xavi Hernandez.

Wenige Kilometer entfernt legte Braithwaite einen Start nach Maß hin. In den ersten beiden Ligaspielen für Espanyol erzielte der Stürmer zwei Tore. Den Barça-Stadtkonkurrenten sieht er als "perfekten Verein" für sich an.

"Ich wusste schon lange, dass ich gehen musste. Ich wollte Fußball spielen, aber der Trainer hat nicht an mich geglaubt, also gab es nichts zu tun", betonte Braithwaite im dänischen Trainingscamp. Barças Trainer Xavi Hernandez hatte Braithwaite aus dem Kader gestrichen, der 31-Jährige musste die letzten Wochen individuell trainieren.

In seiner Entscheidungsfindung war mitunter wichtig, dass er keine großen Veränderungen in seinem täglichen Leben vornehmen musste: "Ich konnte mit meiner Familie in Barcelona wohnen bleiben und die Kinder konnten in dieselbe Schule gehen. Das hat auch geholfen."