Mason Mount taucht auf dem Barça-Radar auf

Mason Mount hat beim FC Chelsea in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt. Im Geheimen ist das auch dem FC Barcelona nicht geblieben, der den englischen Nationalspieler laut dem Portal Foot Mercato große Aufmerksamkeit schenkt.

Vor einigen Monaten hatten sich Wechselgerüchte ergeben, weil Mount angeblich unzufrieden über seine Rolle sei, die er unter dem deutschen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel einnimmt. Mounts Standing hat sich inzwischen geändert, der offensive Mittelfeldspieler ist gesetzt und kommt auf starke acht Tore und sieben Vorlagen in der Premier League.

Mason Mount bei Chelsea mittlerweile gesetzt

Entsprechend gering sollte die Chelsea-Absicht sein, den ohnehin noch bis 2024 gebundenen Shootingstar im Sommer abzugeben. Was außerdem Zweifel an einem Wechsel nach Barcelona aufkommen lässt, ist die bekannte katastrophale Finanzsituation, in der sich Barça seit geraumer Zeit befindet.