Xavi brachte Matchwinner Pedri in Position

Der Barcelona bezwang am Sonntagabend Atletico Madrid knapp mit 1:0. Mittelfeld-Ass Pedri (20) bereitete den Treffer des Tages durch einen unwiderstehlichen Antritt vor. Die Lorbeeren reichte er dennoch an seinen Trainer weiter.

"Xavi ist heute für das Tor verantwortlich", berichtete Pedri der katalanischen Tageszeitung Sport nach dem Match. Es war schließlich die taktische Forderung seines Coaches, die ihn zu seinem kleinen Sololauf vor dem gegnerischen Strafraum animierte.

Xavi (42) wird es gefreut haben, dass sein Schützling die anhaltenden Forderungen auf dem Spielfeld umsetzte. "Er sagt mir immer, ich soll mehr in den Strafraum gehen und schießen, Risiken eingehen, Eins-gegen-Eins wagen … Ich fühle mich vorne immer wohler, also ist Xavi für das heutige Tor verantwortlich", so der bescheidene Pedri.

Barça musste im Duell mit Atleti auf Topstürmer Robert Lewandowski (34) verzichten, der aktuell eine Drei-Spiele-Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung absitzt. Xavi hoffte wohl, dass Ausnahmetalent Pedri die Lücke mit einigen Kabinettstückchen schließen kann. Er sollte Recht behalten.