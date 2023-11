Zwei Kandidaten für Xavi: Senegalesisches Abwehr-Duo glänzt bei Barça-Reserve

Die zweite Mannschaft des FC Barcelona gewann in Spaniens dritter Liga mit 4:1 gegen Sabadell und steht in der Tabelle nach zwölf Spielen auf dem zweiten Platz. Zum ersten Mal standen dabei zwei senegalesische Innenverteidiger gemeinsam in der Startelf.

Der FC Barcelona hat seine zweite Mannschaft in diesem Sommer mit Mamadou Mbacke (20) und Mikayil Faye (19) gleich mit zwei neuen senegalesischen Innenverteidigern ausgestattet. Beim 4:1-Kantersieg gegen Sabadell standen die beiden zum ersten Mal gemeinsam in der Startelf.

Das Duo erntete viel Lob von Trainer Rafa Marquez (44): "Sie geben uns beide Sicherheit und haben beide eine sehr gute Spieleröffnung. Defensiv verstehen sie sich sehr gut." Dass beide aus dem gleichen Land kommen, sei dabei durchaus ein Vorteil, so der Mexikaner weiter.

Faye überzeugte bei den Profis auf der Vorbereitungstour

Mikayil Faye kam im Sommer für 1,5 Millionen Euro mit der Empfehlung von 13 Spielen in Kroatiens zweiter Liga von NK Kustosija zum FC Barcelona und soll über die zweite Mannschaft perspektivisch an den Kader von Xavi Hernandez (43) herangeführt werden.

In der Vorbereitung durfte der 19-Jährige an der USA-Tour der ersten Mannschaft teilnehmen und hinterließ dabei einen sehr positiven Eindruck. Bei Barça Atletic ist Faye seit Saisonbeginn eine zentrale Säule und stand in zehn Spielen in der Startelf.

Mbacke bereits mit MLS-Erfahrung

Der ein Jahr ältere Mamadou Mbacke kam hingegen leihweise von Los Angeles FC und kann bereits 36 Einsätze in der MLS vorweisen. In der vergangenen Saison war der 20-Jährige schon in Spaniens dritter Liga an die Reservemannschaft von Villarreal ausgeliehen. Aufgrund von bürokratischen Problemen konnte Mbacke erst vor einer Woche gegen Majadahonda sein Debüt für Barça Atletic feiern.

Beim 2:1-Auswärtssieg wurde der Innenverteidiger in der zweiten Halbzeit eingewechselt, eine Woche später folgte die Startelf-Premiere. Auch er durfte bereits unter der Leitung von Xavi Hernandez bei den Profis trainieren und könnte mittelfristig in den Kader der Profis aufrücken.

Bevor sie eine Alternative für die erste Mannschaft darstellen, werden Faye und Mbacke allerdings weiterhin erstmal als Innenverteidiger-Duo für Barça Atletic den Laden dicht halten. Am kommenden Sonntag geht es für Barcelonas Reserve im Topspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter Cultural Leonesa um die Tabellenführung.

Verwendete Quellen

sport.es