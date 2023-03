"Mehr Demut" – Marc-Andre ter Stegen kritisiert DFB

Marc-Andre ter Stegen will mehr Demut und Zusammenhalt beim DFB sehen - Foto: / Getty Images

Beim FC Barcelona spielt Marc-Andre ter Stegen (30) derzeit eine überragende Saison. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Manuel Neuer (36) will der Torhüter auch in der Nationalmannschaft angreifen. Kritik am DFB-Stil kann er sich dennoch nicht verkneifen.

Die Nationalmannschaft habe sich in ter Stegens Augen immerhin eine dicke Scheibe von Barça abgeschnitten, wenn es um den internen Zusammenhalt geht. "Wir in Barcelona haben wieder gelernt, wie wichtig es ist, als Team zusammenzustehen. Das gilt auch für die Nationalmannschaft. In schwierigen Situationen ist es am wichtigsten zusammenzuhalten", sagte ter Stegen der Bild am Sonntag. Allerdings habe man sich beim DFB in der jüngeren Vergangenheit nach Aussage des Barça-Keepers zu häufig überschätzt. Kleinere Nationen hätten längst aufgeholt, weshalb Deutschland nicht mehr der haushohe Favorit in den meisten Partien sei. "Das gilt nicht mehr! Wir alle müssen wieder mehr Demut haben", forderte ter Stegen.

Ter Stegen ist seit 2014 Keeper des FC Barcelona - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com