Mehrere Monate raus: Schocknachricht um Barça-Star Ansu Fati

Ansu Fati war gerade dabei, sich bei Brighton & Hove Albion in den Vordergrund zu spielen. Nun fällt das von Barça ausgeliehene Toptalent monatelang aus.

Der schlimme Verdacht hat sich bestätigt. Ansu Fati stand am vorigen Wochenende gegen Nottingham erst zum zweiten Mal überhaupt in der Startelf von Brighton & Hove Albion, musste dann aber verletzungsbedingt schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden.

"Wir haben sie für eine lange Zeit verloren", sagte Brightons Trainer Roberto De Zerbi während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Europa League gegen AEK Athen (Donnerstag, 18.45 Uhr), der damit auch auf die Verletzung von Tariq Lamptey zu sprechen kam.

Barça unter Schock: Ansu Fati drei Monate raus

Der Mundo Deportivo zufolge hat sich Fati nach ersten Untersuchungen eine schwere Verletzung an der Kniesehne im rechten Bein zugezogen. Der 21-Jährige wird daher sehr wahrscheinlich mindestens drei Monate pausieren müssen.

Ein herber Rückschlag für Fati, der schon in der vorigen Saison in Diensten des FC Barcelona eine schwere Zeit durchmachen – und sowieso in der jüngeren Vergangenheit extreme Verletzungsrückschläge wegstecken musste.

Fati ist bis zum Saisonende von Barça an Brighton ohne Kaufoption ausgeliehen. Bisher kommt er auf 14 Pflichtspiele mit vier Toren und einer Vorlage.

