FC Barcelona Memphis Depay: Berater informiert sich über Barça-Plan

Die aktuelle Vertragskonstellation zwischen dem FC Barcelona und Memphis Depay erfordert Maßnahmen in den kommenden Wochen. Das Management hat sich am Montag über die Pläne informiert.

Sollte ein "gutes" Angebot eintreffen, würde Barça dieses bewerten – und wohl nicht abgeneigt sein, es anzunehmen. Immerhin kam Depay im vorigen Sommer ablösefrei nach Barcelona. War der Niederländer spielfit, hinterließ er einen ordentlich Eindruck, was zwölf LaLiga-Tore untermauern.

Depays Vertreter wollten aus erster Hand erfahren, wie die Blaugrana mit dem Stürmer planen. Der Verbleib des 28-Jährigen, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, ist vor allem von den Neuverpflichtungen abhängig, die noch getätigt werden.

Das Beraterteam von Memphis Depay hat sich am Montag laut Sport in der Ciutat Esportiva Joan Gamper mit dem Fußballdirektor des FC Barcelona, Mateu Alemany, über die Zukunft seines Klienten ausgetauscht.

Depay rechnet mit einem Verbleib: "Ich bin hierher gekommen, weil ich für die Mannschaft spielen will. Ich möchte im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft spielen." Zahlreiche Klubs aus der Premier League sollen sich nach Depay erkundigt haben, konkret ist das Vorfühlen bisher aber nicht geworden.