FC Barcelona : Memphis Depay erhält großes Lob von Antoine Griezmann

Memphis Depay (27) rettete dem FC Barcelona am Wochenende einen Punkt im Gastspiel bei Athletic Bilbao (1:1). Nach der Partie wurde auf den niederländischen Neuzugang ein Lobgesang angestimmt.

Auch Antoine Griezmann, der im Baskenland unter seinen Möglichkeiten blieb, lobt den neuen Angreifer an seiner Seite: " Er ist ein großartiger Spieler, es ist gut, so jemanden vorne zu haben."

"Er ist ein großartiger Spieler, deshalb haben wir ihn verpflichtet", lobt Barça-Coach Ronald Koeman seinen Landsmann und ehemaligen Nationalmannschaftsschützling. "Ich kenne ihn aus der Nationalelf. Für mich ist es keine Überraschung, dass er in kurzer Zeit seine Qualität gezeigt hat."

Nach Vorarbeit von Sergi Roberto hämmerte Memphis die Kugel im San Mames zu Bilbao in der 75. Spielminute zum Ausgleich in die Maschen. Der erste Treffer des Oranje-Superstars für Barça.

Mit dem Auftritt in Bilbao war Griezmann grundsätzlich nicht zufrieden. "Ich glaube nicht, dass wir ein großartiges Spiel gezeigt haben. Es war von Anfang an schwer, sie haben gut gepresst. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Wir nehmen den Punkt mit und konzentrieren uns nun auf Getafe."

Die Blaugrana empfangen den Klub aus dem Madrider Vorort am Sonntag (17 Uhr). Dann will Griezmann wieder zeigen, was er draufhat. Ronald Koeman fordert von dem Franzosen, nach dem Abschied von Lionel Messi eine größere Rolle ein.

"Er will, dass ich mehr Veranwortung übernehme, aber für mich ändert sich nichts. Ich versuche, der Mannschaft in Offensive und Defensive zu helfen", so der ehemalige Colchonero.