Primera Division Memphis Depay gibt wieder deutliches Barça-Bekenntnis ab

Während der FC Barcelona an diesem Montag mit den üblichen Leistungstests in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, hat Memphis Depay nach seiner Tour mit der niederländischen Nationalmannschaft noch eine Woche frei. In Rotterdam organisierte der 28-Jährige ein Straßenfußball-Event, bei dem er zu seiner Zukunft befragt wurde.

"Ich freue mich sehr darauf, wieder in Barcelona zu sein und wieder anzufangen, ich kann diesen Moment kaum erwarten", sagte Depay laut ESPN und lässt damit nicht zum ersten Mal deutlich erkennen, dass er keine Absichten hat, Barça in den kommenden Wochen zu verlassen.