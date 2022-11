Memphis Depay muss gehen – sonst hat Barça ein großes Problem

Der FC Barcelona will im Winter weiter aufrüsten. Nachdem im Sommer bereits mehr als 150 Millionen Euro in die Hand genommen wurden, stehen im Januar allerdings günstigere Neuzugänge auf der Agenda. Um neue Spieler überhaupt registrieren zu können, muss Memphis Depay gehen.

Barça sieht auch nach der Transferoffensive im vergangenen Sommer - die Innenverteidiger Jules Kounde und Andreas Christensen, Linksverteidiger Marcos Alonso, Rechtsverteidiger Hector Bellerin, Mittelfeldspieler Franck Kessie und die Stürmer Robert Lewandowski und Raphinha kamen ins Camp Nou - Bedarf für frische Kräfte.

"Wir denken immer daran, das Team zu verbessern", bestätigte Barça-Präsident Joan Laporta unlängst im Interview mit der Fachzeitung Sport. Laut Mundo Deportivo steht im Januar vor allem die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers auf der Agenda.

Außerdem soll ein zentraler Mittelfeldspieler kommen, der sowohl auf der Sechser- als auch der Achter-Position spielen kann. Doch das frühe Aus in der Champions League kostet Barça Millionen. In der Europa League, in der Barça auf Manchester United trifft, wird längst nicht so gut verdient wie in der Königsklasse.

FC Barcelona hat weniger Kapazitäten für Transfers

Die gesunkenen Einnahmen bedeuten zugleich weniger Spielraum im Gehaltsbudget der Katalanen. "LaLiga hat uns bereits mitgeteilt, dass wir weniger Kapazitäten haben werden, um zu Spieler zu verpflichten", erklärte Laporta. Der Rücktritt von Gerard Pique scheint das entstandene finanzielle Loch nicht schließen zu können.