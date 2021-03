FC Barcelona : Memphis Depay oder Sergio Agüero: Barças Ronald Koeman trifft Entscheidung

Der FC Barcelona will trotz eines kaum vorhandenen Transferbudgets einen neuen Stürmer an Bord holen. In den letzten Wochen fanden vor allem die Namen Memphis Depay und Sergio Agüero Verwendung. Ronald Koeman soll eine kläre Präferenz haben.

Während Agüero in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und erst dreimal in der Startelf stand, knüpft Depay in Lyon nahtlos an seine bärenstarken Vorjahre an. Mit 13 Toren weist er einen starken Wert auf, zudem ist der Niederländer mit 27 Jahren fünf Jahre jünger als Agüero.

Außerdem sind sich Koeman und Depay aus ihrer Zeit bei der niederländischen Nationalmannschaft bestens bekannt. Jetzt gilt es offenbar nur noch, die Vertragsmodalitäten auszuhandeln. Große Sprünge kann Barça angesichts des Schuldenbergs von rund 1,2 Milliarden Euro allerdings nicht machen.